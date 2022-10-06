Армії РФ не вистачає сил для оборони позицій на Херсонщині, - британська розвідка

Армії країни-агресора РФ не вистачає особового складу для оборони Херсонської області, тому нещодавно мобілізованих росіян планують перекинути на цю ділянку фронту.

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Про це свідчать дані розвідки Британії.

Там зазначають, що в ході українського контрнаступу на півдні України, ЗСУ вдалося звільнити близько 20 км територій, тим самим посунувши лінію фронту ближче до Нової Каховки.

"Основні позиції ЗСУ наразі перебувають на східному березі річки Інгулець та на західному березі Дніпра, але поки що вони не сильно загрожують основним оборонним позиціям росіян", - зазначають у розвідці.

Тепер через відступ російських сил з північного заходу Херсонської області, військове командування РФ має облаштувти оборону стратегічно важливого населеного пункту Нова Каховка.

У розвідці підкреслюють, що наразі підсилення та поповнення живої сили та техніки може здійснюватися через одну з небагатьох переправ через річку Дніпро, яка знаходиться в аварійному стані, через цілеспрямовані українські удари.

"Таким чином перед Росією постає дилема: відвести бойові сили за Дніпро, аби значно покращити оборонні можливості решти Херсонщини, але при цьому поставити під питання політичний імператив, який просувають у Кремлі", - зазначають у британській розвідці.

Там повідомляють, що наразі для підтримки військ, що перебувають на правобережній частині Херсонщини, російське військове командування направило недоукомплектовані підрозділи повітрянодесантних військ.

"Це свідчить й про те, що у Росії зараз мало додаткових, якісних сил доступних для стабілізації фронту. Швидше за все, на цю ділянку відбувається перекидання нещодавно мобілізованих резервів", - зауважують у розвідці.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський підтверджує деокупацію низки сіл у межиріччі Дніпра та Інгульця на півночі Херсонської області, зокрема Нововоскресенського, Новогригорівки та Петропавлівки.

Крім того, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що після деокупації Лиманської громади Донеччини вже було звільнено принаймні шість населених пунктів на території Луганської області, однак не став буквально уточнювати їхні назви з міркувань безпеки.