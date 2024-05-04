В Україні запустили онлайн калькулятор грошового забезпечення військових

В Міністерстві оборони України запустили сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що на платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України, скориставшись онлайн-калькулятором.

Яка інформація доступна

Як зауважують в Міноборони, на платформі можна отримати інформацію щодо:

порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;

одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;

інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

Скільки коштує забезпечення одного військовослужбовця ЗСУ

У 2024 році утримання одного українського воїна обходиться Україні в 1,2 мільйона гривень на рік Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир в інтервʼю Bloomberg.

За словами чиновника, це орієнтовна сума, яка не включає витрати на зброю.

Виплати військовим

Нагадаємо, 12 квітня, Кабінет міністрів України встановив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту.

Ці виплати будуть забезпечені за рахунок податкових надходжень та внутрішнього боргу.

Кабінет міністрів України у серпні 2023 року ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця.

Водночас для тих, хто здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. гривень. А для людей, які беруть безпосередню участь у бойових діях, – 100 тис. гривень.

Крім того, щомісячні доплати передбачені для строковиків і курсантів: по 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.