Військовим на "нулі" збільшили виплати на 70 000 грн

У п'ятницю, 12 квітня, Кабінет міністрів України встановив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії", - написав він.

Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Рада доручила Уряду доплачувати військовим по 70 тисяч за місяць на "нулі"

Раніше, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада України підтримала постанову, яка зобов'язує Кабінет міністрів запровадити щомісячні виплати 70 тис. грн для військових, які перебувають на передовій, повідомляв народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначав, що зазначену постанову підтримав 321 депутат.

"Парламент схвалив постанову, яка зобовʼязує Уряд схвалити постанову про 70 тис. для тих хто на передовій (які виконують бойові завдання)", - повідомив нардеп.

У самій постанові йдеться про те, що доплата у 70 тис. встановлюється на час дії воєнного стану.

Виплату отримають військовослужбовці, які виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно, а також на території противника, за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Доплати військовим

Кабінет міністрів України у серпні 2023 року ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця.

Водночас для тих, хто здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. гривень. А для людей, які беруть безпосередню участь у бойових діях, – 100 тис. гривень.

Крім того, щомісячні доплати передбачені для строковиків і курсантів: по 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.