Военным на "нуле" увеличили выплаты на 70 000 грн

В пятницу, 12 апреля, Кабинет министров Украины установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии", - написал он.

Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Рада поручила правительству доплачивать военным по 70 тысяч в месяц

Ранее, в четверг, 11 апреля, Верховная Рада Украины поддержала постановление, обязывающее Кабинет министров ввести ежемесячные выплаты 70 тыс. грн для находящихся на передовой военных, сообщал народный депутат Ярослав Железняк.

Он отмечал, что указанное постановление поддержал 321 депутат.

"Парламент одобрил постановление, которое обязывает Правительство одобрить постановление о 70 тыс. для тех, кто на передовой (выполняющих боевые задания)", - сообщил нардеп.

В самом постановлении говорится, что доплата в 70 тыс. устанавливается на время действия военного положения.

Выплату получат военнослужащие, выполняющие боевые задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника, за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Доплаты военным

Кабинет министров Украины в августе 2023 года принял постановление, нормирующее вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей.

На время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно.

В то же время, для тех, кто осуществляет оперативное управление военными частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составлять 50 тыс. гривен. А для людей, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, – 100 тыс. гривен.

Кроме того, ежемесячные доплаты предусмотрены для срочников и курсантов: по 6 тыс. грн. и 2,35 тыс. грн. соответственно.