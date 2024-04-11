Рада приняла законопроект о мобилизации: что в нем и когда вступит в силу

Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 283 народных избранника.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 192

"Европейская солидарность" - 0

"Родина" - 2

"Платформа за жизнь и мир" - 18

"За будущее" – 12

"Голос" - 16

"Доверие" - 15

"Восстановление Украины" - 16

Внефракционные – 12



Каковы основные положения

Как отметил Железняк, законопроект принят в редакции Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Депутат Алексей Гончаренко (Европейская солидарность) опубликовал ключевые положения мобилизационного законопроекта после рассмотрения комитетом. Среди них:

остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью;

демобилизация в связи с освобождением из плена (кроме как по собственному военнослужащему продолжать службу);

признанные ограниченно пригодными должны в течение 12 месяцев повторно пройти пересмотр;

повторному медосмотру подлежат и получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих);

при проведении мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского;

военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

Демобилизации не будет

При этом Рада не поддержал поправку о демобилизации военных через 36 месяцев непрерывной службы. За то, чтобы не включать эту норму в законопроект, отдали свои голоса 227 нардепов, сообщилачлен фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Была провалена ключевая поправка о праве военнослужащих через 36 месяцев оставить военную службу и идти на демобилизацию. 227 голосов. Эти голоса дали "слуги", вот эти люди, которые не воюют. 176 депутатов. ОПЗЖ и два представителя "Батькивщины", - сказала она.

Из законопроекта о мобилизации исключили вопросы демобилизации даже после 3 лет службы, а также вопросы ротации военнослужащих. Информацию подтвердили и депутат Александр Федиенко (“Слуга народа”), и упомянутый Гончаренко .

Инициировал такие радикальные шаги главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский: вечером вторника СМИ опубликовали текст соответствующего письма министру обороны Рустему Умерову. Таким образом, Кабмин обязан будет внести на рассмотрение Рады отдельный законопроект по основаниям увольнения с военной службы и ротации.

Когда вступает в силу

Отныне, когда законопроект принят во втором чтении (в целом) согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в силу.

Напомним, что Рада поддержала правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 в первом чтении 7 февраля. Ко второму чтению комитет подготовил таблицу из более чем 4 300 правок.