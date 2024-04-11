- Тип
- Важно
- Категория
- Военное положение
- Дата публикации
-
Рада приняла законопроект о мобилизации: что в нем и когда вступит в силу
Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, за соответствующее решение проголосовали 283 народных избранника.
Голосование по фракциям:
- "Слуга народа" - 192
- "Европейская солидарность" - 0
- "Родина" - 2
- "Платформа за жизнь и мир" - 18
- "За будущее" – 12
- "Голос" - 16
- "Доверие" - 15
- "Восстановление Украины" - 16
-
Внефракционные – 12
Каковы основные положения
Как отметил Железняк, законопроект принят в редакции Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Депутат Алексей Гончаренко (Европейская солидарность) опубликовал ключевые положения мобилизационного законопроекта после рассмотрения комитетом. Среди них:
- остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью;
- демобилизация в связи с освобождением из плена (кроме как по собственному военнослужащему продолжать службу);
- признанные ограниченно пригодными должны в течение 12 месяцев повторно пройти пересмотр;
- повторному медосмотру подлежат и получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих);
- при проведении мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского;
- военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.
Демобилизации не будет
При этом Рада не поддержал поправку о демобилизации военных через 36 месяцев непрерывной службы. За то, чтобы не включать эту норму в законопроект, отдали свои голоса 227 нардепов, сообщилачлен фракции "ЕС" Ирина Геращенко.
"Была провалена ключевая поправка о праве военнослужащих через 36 месяцев оставить военную службу и идти на демобилизацию. 227 голосов. Эти голоса дали "слуги", вот эти люди, которые не воюют. 176 депутатов. ОПЗЖ и два представителя "Батькивщины", - сказала она.
Из законопроекта о мобилизации исключили вопросы демобилизации даже после 3 лет службы, а также вопросы ротации военнослужащих. Информацию подтвердили и депутат Александр Федиенко (“Слуга народа”), и упомянутый Гончаренко .
Инициировал такие радикальные шаги главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский: вечером вторника СМИ опубликовали текст соответствующего письма министру обороны Рустему Умерову. Таким образом, Кабмин обязан будет внести на рассмотрение Рады отдельный законопроект по основаниям увольнения с военной службы и ротации.
Когда вступает в силу
Отныне, когда законопроект принят во втором чтении (в целом) согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в силу.
Напомним, что Рада поддержала правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 в первом чтении 7 февраля. Ко второму чтению комитет подготовил таблицу из более чем 4 300 правок.