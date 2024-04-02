ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский подписал законы об уменьшении призывного возраста и кабинет военнообязанного

Зеленский подписал законы об уменьшении призывного возраста и кабинет военнообязанного
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал законы об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Согласно закону об уменьшении призывного возраста, представители ТЦК получают право вручать повестки 25-летним мужчинам.

Согласно заключительным положениям, этот закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9281, предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете с 27 до 25 лет еще 30 мая 2023 года.

В Министерстве обороны необходимость уменьшения предельного возраста объясняли тем, что :

  • Прибытие призывников до 27 лет в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военнокоматов) приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения военно-врачебных комиссий. В то время как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.
  • Длительное пребывание на военном учете призывников во время военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.

Электронный кабинет военнообязанного

Верховная Рада 16 января приняла законопроект № 10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении статуса участника боевых действий.

Он будет способствовать скорейшему сбору военных данных и переведет услуги для военнослужащих в цифровой формат (электронный военный билет).

Сегодня его подписал президент Зеленский. Соответственно, электронный кабинет для военнообязанных заработает через два месяца.

Как отмечают в Минобороны, этот закон критически важен для обороноспособности Украины.

Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Отметим, в Украине всем военнообязанным планируется выдавать сертификат защитника. Это нужно для "смарт-мобилизации".

Автор:
Татьяна Гойденко