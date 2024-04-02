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Зеленский подписал законы об уменьшении призывного возраста и кабинет военнообязанного
2 апреля президент Владимир Зеленский подписал законы об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного.
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Согласно закону об уменьшении призывного возраста, представители ТЦК получают право вручать повестки 25-летним мужчинам.
Согласно заключительным положениям, этот закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9281, предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете с 27 до 25 лет еще 30 мая 2023 года.
В Министерстве обороны необходимость уменьшения предельного возраста объясняли тем, что :
- Прибытие призывников до 27 лет в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военнокоматов) приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения военно-врачебных комиссий. В то время как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.
- Длительное пребывание на военном учете призывников во время военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.
Электронный кабинет военнообязанного
Верховная Рада 16 января приняла законопроект № 10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении статуса участника боевых действий.
Он будет способствовать скорейшему сбору военных данных и переведет услуги для военнослужащих в цифровой формат (электронный военный билет).
Сегодня его подписал президент Зеленский. Соответственно, электронный кабинет для военнообязанных заработает через два месяца.
Как отмечают в Минобороны, этот закон критически важен для обороноспособности Украины.
Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.
Отметим, в Украине всем военнообязанным планируется выдавать сертификат защитника. Это нужно для "смарт-мобилизации".