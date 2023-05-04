Предельный призывной возраст в Украине планируют снизить — заявление Минобороны

Министерство обороны и Генштаб ВСУ совместно наработали предложения изменений в законодательство Украины об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве объясняют, что решение снизит нецелесообразные финансовые затраты. Ведь призывники должны ежегодно прибывать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров. Это приводит к дополнительным расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВЛК.

Во время военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. Также во время его действия длительное пребывание призывников на военном учете приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть вовлечено в военную службу по призыву во время мобилизации.

"Учитывая значительное внимание общества к вопросам, связанным с военным учетом граждан и мобилизацией, следует отметить, что все инициативы Сил обороны Украины, направленные на укрепление обороноспособности государства, являются обоснованными, согласованными с другими правительственными и структурами безопасности и имеют целью исключительно оптимизацию процессов для приближения нашей Победы!", - говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, что 2 мая Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации. Вместе с тем парламент освободил от армии родственников погибших во время войны и отсрочил призыв преподавателей.