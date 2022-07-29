Рада освободила от армии родственников погибших во время войны и отстрочила призыв преподавателей

Верховная Рада признала не подлежащими призыву на воинскую службу по мобилизации родственников погибших как во время войны на Донбассе, так и в ходе полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

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За принятие в целом соответствующего законопроекта №7481 проголосовало 282 депутата, при этом ни один из присутствовавших не проголосовал против и не воздержался.

Закон предусматривает освобождение от призыва военнообязанных женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время военного положения.

Под близкими родственниками при этом подразумеваются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (как полнородный, так и неполнородный) брат или сестра.

Помимо этого, парламент 281 голосом принял в целом и законопроект №7352 об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации для научных, научно-педагогических и педагогических работников.

При этом для них установлено условие, что они должны работать в качестве основного места работы и не менее чем на 0,75 ставки в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования.

Оба закона вступят в силу со дня, следующего за днем их официального опубликования. Отметим при этом, что получить отсрочку от призыва и даже выехать из Украины сейчас могут и студенты, если они учатся в зарубежных вузах.