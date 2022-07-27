Могут ли военнообязанные мужчины выехать из Украины на учебу

Даже в военное время мужчинам призывного возраста разрешено учиться за пределами Украины. Какие документы дают право выезда и могут ли пограничники отказать студенту иностранного вуза в пересечении границы?

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С началом полномасштабной войны в Украине началась всеобщая мобилизация, которая фактически сделала невозможным свободное пересечение границы Украины для мужчин призывного возраста.

Вопрос мобилизации всех военнообязанных регулируется Законом Украины от 13.05.1999 № 644-XIV «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (далее – Закон), а также рядом других подзаконных актов. Но поскольку этот закон был разработан еще задолго до начала российской агрессии, многие его положения оказались нечеткими и «не действенными» в современных реалиях. Поэтому государственные органы за последние несколько месяцев издали ряд разъяснений для уточнения отдельных положений.

В частности, в начале мая Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обновила перечень лиц, которым на период войны разрешено пересекать государственную границу. В этот же список вошли студенты иностранных университетов. Следовательно, согласно разъяснению ГПСУ мужчины призывного возраста, которые являются соискателями профессионального высшего и высшего образования за рубежом, на дневной и дуальной форме обучения, имеют право пересечь границу в установленном законодательством порядке.

Конечно, на словах доказать пограничнику факт обучения за границей невозможно. Подтвердить право на выезд необходимо предоставив соответствующие разрешительные документы. К ним относятся:

студенческий билет или «студенческая виза» для дневной формы обучения – соответствующий документ должен быть переведен на украинский язык, а перевод и подпись переводчика должны быть заверены нотариально;

переведенные и нотариально заверенные документы о зачислении/учебе в зарубежном университете. На практике под этим документом понимается справка о зачислении в университет или приглашение студента на обучение. Однако чем больше документов будут подтверждать отношение к университету, тем больше будет реальных шансов выехать на обучение. Все они также должны быть переведены на украинский язык и заверены нотариально;

военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва (приза по мобилизации). Данную запись территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат, ТЦКСП) должен сделать обязательно, поскольку пограничник не будет иметь законного основания для того, чтобы разрешить пересечение границы;

справка выданная ТЦКСП для выезда за границу для соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей по дневной или дуальной формам получения образования. Справка об отсрочке выдается в установленной форме, утвержденной Генеральным штабом ВСУ и должна быть доведена до сведения всех ТЦКСП. Обычно срок действия справки совпадает с периодом обучения. То есть, если выезд предусмотрен на два семестра обучения, то отсрочка будет предоставлена примерно на год.

Кроме того, следует отметить, что документы, подтверждающие обучение в иностранном университете, должны быть подготовлены в двух экземплярах. Один пакет документов для военкомата, другой – для пограничников.

В ТЦКСП следует подать заявление об отсрочке от призыва вместе с документами, подтверждающими обучение в иностранном учреждении. Формат данной справки утвержден письмом Главнокомандующего ВСУ. Эта справка должна быть предоставлена руководителем ТЦКСП.

Что делать, если военный комиссар отказывает в отсрочке?

Согласно письму Генерального штаба ВСУ от 24 марта 2022 года, ТЦКСП предоставлено указание относительно призывников и военнообязанных, которые планируют продолжить обучение, в частности за рубежом, в военно-учетных документах сделать соответствующие записи об отсрочке от призыва (призыва по мобилизации) и разрешения для выезда за пределы страны.

Если же ТЦКСП отказывают в выдаче такой справки, можно подать жалобу на действия этого центра комплектования в областной ТЦКСП, а затем – в Генеральный штаб ВСУ, подтверждая это предварительным обращением в областной ТЦКСП. Также есть возможность обжаловать это решение в суде. Но это довольно продолжительная процедура и в мирное время. А на эффективность такой процедуры во время действия режима военного положения можно только надеяться.

Также остается открытым вопрос, могут ли сотрудники ТЦКСП при обращении в военкомат за отсрочкой в качестве студента иностранного университета вручить повестку. Поскольку порядок вручения повесток в законодательстве четко не урегулирован, это предоставляет широкие полномочия военному комиссару. Но, как уже упоминалось выше, отказать в предоставлении отсрочки, если для этого есть все законные основания, студенту не могут. Поэтому в таком случае следует обращаться с жалобой в вышеуказанные органы.

Если заявителю удалось получить и подготовить перечень документов, которые определяет ГПСУ, он может свободно пересечь границу. Обычно работник пограничной службы разрешает пересечение границы, получив все документы и убедившись в их достоверности.

Но бывают случаи, когда пограничник отказывает. Тогда необходимо потребовать предоставить отказ в письменной форме. Лицо, которому отказано в пересечении государственной границы, имеет право обжаловать соответствующее решение согласно Закону Украины "Об обращениях граждан" или в суде. Однако обжалование этого решения не останавливает его действия. Обжалованное решение может быть отменено или изменено начальником органа охраны государственной границы или отменено и признано недействительным судом. Если отказ в письменном виде пограничники не предоставляют, следует обращаться к начальнику пограничного пункта пропуска. При получении отказа его также можно обжаловать в административном порядке – в Администрации Государственной пограничной службы.

Итак, сформировав соответствующий пакет документов, студенту иностранного университета вполне реально выехать на учебу. К сожалению, для студентов украинских вузов пока такую возможность законодательство не предоставляет. Однако, возможно, в ближайшее время законодатель решит этот вопрос.