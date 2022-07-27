Чи можуть військовозобов’язані чоловіки виїхати з України на навчання

Навіть у військовий час чоловікам призовного віку дозволено навчатись за межами України. Які документи дають право виїзду та чи можуть прикордонники відмовити студенту іноземного вишу у перетині кордону?

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З початком повномасштабної війни в Україні розпочалась загальна мобілізація, яка фактично унеможливила вільний перетин кордону України для чоловіків призовного віку.

Питання мобілізації усіх військовозобов’язаних регулюється Законом України від 13.05.1999 № 644-XIV «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі – Закон), а також низкою інших підзаконних актів. Та оскільки цей закон був розроблений ще задовго до початку російської агресії, багато з його положень виявились нечіткими та «не дієвими» в сучасних реаліях. Тому державні органи за останні декілька місяців видали ще низку роз’яснень для уточнення окремих положень.

Зокрема, на початку травня Державна прикордонна служба України (ДПСУ) оновила перелік осіб, яким на період війни дозволено перетинати державний кордон. До цього ж списку увійшли студенти іноземних університетів. Отже, відповідно до роз’яснення ДПСУ чоловіки призовного віку, які є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти за кордоном, на денній та дуальній формі навчання, мають право перетнути кордон у встановленому законодавством порядку.

Звісно ж, на словах довести прикордоннику факт навчання за кордоном неможливо. Підтвердити право на виїзд необхідно надавши відповідні дозвільні документи. До них відноситься:

студентський квиток або «студентська віза» для денної форми навчання – відповідний документ повинен бути перекладений на українську мову, а переклад та підпис перекладача повинен бути засвідчений нотаріально;

перекладені та нотаріально засвідчені документи про зарахування/навчання особи у закордонному університеті. На практиці під цим документом розуміють довідку про зарахування до університету або запрошення студента на навчання. Проте чим більше документів будуть підтверджувати відношення до університету , тим більше буде реальних шансів виїхати на навчання. Усі вони також повинні бути перекладеними на українську мову та засвідчені нотаріально;

військово-облікові документи з записом щодо надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією). Даний запис територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат, ТЦКСП) повинен зробити обов’язково, оскільки прикордонник не матиме законної підстави, щоб надати дозвіл на перетин кордону;

довідка видана ТЦКСП для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти. Довідка про відстрочку видається в установленому форматі, який був затверджений Генеральним штабом ЗСУ та повинен бути доведений до відома усіх ТЦКСП. Зазвичай термін дії довідки співпадає з періодом навчання. Тобто якщо виїзд передбачений на два семестри навчання, то відстрочка буде надана приблизно на рік.

Окрім того, варто зазначити, що документи, які підтверджують навчання у іноземному університеті мають бути підготовлені у двох екземплярах. Один пакет документів для військкомату, інший – для прикордонників.

У ТЦКСП потрібно подати заяву про відстрочку від призову разом із документами, що підтверджують навчання в іноземному закладі. Формат даної довідки затверджений листом Головнокомандувача ЗСУ. Ця довідка повинна бути надана керівником ТЦКСП.

Що робити, якщо військовий комісар відмовляє у наданні відстрочки?

Згідно листа Генерального штабу ЗСУ від 24 березня 2022 року, ТЦКСП надано вказівку стосовно призовників та військовозобов'язаних, які планують продовжити навчання, зокрема за кордоном, у військово-облікових документах зробити відповідні записи щодо відстрочки від призову (призову за мобілізацією), та дозволу для виїзду за межі країни.

Якщо ж ТЦКСП відмовляють у видачі такої довідки, можна подати скаргу на дії цього центру комплектування до обласного ТЦКСП, а згодом – до Генерального штабу ЗСУ, підтверджуючи це попереднім зверненням до обласного ТЦКСП. Також є можливість з оскарженням цього рішення звернутися до суду. Але це досить тривала процедура і у мирний час. А на ефективність такої процедури під час дії режиму воєнного стану можна лише сподіватись.

Також залишається відкритим питання, чи можуть співробітники ТЦКСП при зверненні до військкомату за відстрочкою, як студенту іноземного університету, вручити повістку. Оскільки порядок вручення повісток в законодавстві чітко не врегульований, то це надає широкі повноваження військовому комісару. Але як вже згадувалось вище, відмовити у наданні відстрочки, якщо для цього є усі законні підстави, студенту не можуть. Тому в такому випадку потрібно звертатися з скаргою до вищезазначених органів.

Якщо заявнику вдалось отримати і підготувати перелік документів, які визначає ДПСУ, він має можливість вільно перетнути кордон. Зазвичай працівник прикордонної служби надає дозвіл на перетин кордону, отримавши усі документи і переконавшись у їх достовірності.

Але бувають випадки, коли прикордонник відмовляє. Тоді потрібно вимагати надати відмову у письмовій формі. Особа, якій відмовлено у перетині державного кордону, має право оскаржити відповідне рішення згідно із Законом України "Про звернення громадян" або у суді. Проте оскарження цього рішення не зупиняє його дії. Оскаржене рішення може бути скасовано або змінено начальником органу охорони державного кордону або скасовано та визнано недійсним судом. Якщо відмову у письмовому вигляді прикордонники не надають, треба звертатися до начальника прикордонного пункту пропуску. При отриманні відмови її також можливо оскаржити в адміністративному порядку – в Адміністрації Державної прикордонної служби.

Отже, сформувавши відповідний пакет документів, студенту іноземного університету цілком реально виїхати на навчання. На жаль, для студентів українських вузів поки такої можливості законодавство не надає. Проте, можливо найближчим часом законодавець вирішить це питання.