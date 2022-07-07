Отсрочка от призыва. Как происходит бронирование сотрудников предприятий и какие могут быть проблемы

Порядок бронирования предприятиями своих сотрудников был принят Кабмином в марте, вскоре после начала военных действий. Бронирование персонала позволяет украинскому бизнесу продолжить работу, сохранив ключевых сотрудников на рабочем месте. Однако сама процедура пока работает не идеально и далеко не каждый сотрудник предприятия может получить отсрочку от призыва.

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Даже во время войны экономика должна продолжать работать, поэтому вопрос предоставления некоторым работникам украинских предприятий отсрочки от мобилизации возник почти сразу же после начала полномасштабного российского вторжения. Первоначально процедура бронирования была утверждена постановлением правительства №194 от 3 марта и уже в мае была изменена. В процедуре бронирования задействован целый ряд ведомств, в их числе Министерство обороны(которое согласовывает списки кандидатов на отсрочку) и Министерство экономики, которое и принимает окончательное решение о мобилизации.

Критерий для предприятий, которые могут бронировать сотрудников довольно широкий - они должны удовлетворять потребности вооруженных сил или населения. А сотрудники, которых такие предприятия бронируют должны занимать ключевые для работы предприятия должности и к тому же не быть востребованными в вооруженных силах специалистами. Это значит, что компания не сможет забронировать своего завскладом или охранника, а также сотрудников в военных билетах которых значатся дефицитные для ВСУ специальности: пулеметчик, наводчик и т.д.

Сама процедура бронирования предполагает согласование перечня сотрудников, которым предоставляется отсрочка с Министерством обороны, а также извещение территориальных центров комплектации и социальной поддержки(военкоматов) о том, что лицо получило отсрочку от мобилизации. Однако из-за того что коммуникации между государственными органами работают не всегда идеально, военкоматы вполне могут дать повестку забронированному работнику.

Какая процедура бронирования сотрудников

По словам, советника юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Леонида Гилевича сама процедура бронирования сотрудников для предприятий довольно несложная.

Предприятие, которое хочет забронировать своих сотрудников должно направить соответсвующий запрос профильному министерству. Министерство, после того как получило запрос, согласовывает его с Минобороны, после чего уже согласованный запрос направляется в Минэкономики, которое и принимает решение о бронировании тех или иных сотрудников предприятия.

Самым ярким примером профильного министерства, которое принимает запросы от бизнеса на бронирование сотрудников, можно назвать Минагроплитики, которое разработало и опубликовало на своем сайте довольно детальный порядок бронирования военнообязанных, а также опубликовало для аграриев довольно подробную инструкцию как бронировать своих сотрудников.

В середине июня Минэкономики заявляло о планах разработать единую электронную систему бронирования военнообязанных, к которой были бы подключены все заинтересованные министерства. Это позволило бы сократить процедуру бронирования до нескольких дней.

"Большая часть отказов на запросы бизнеса происходит еще до того как запрос попадает в Минэкономики. Минэкономики отказывает бизнесу редко. Это происходит как правило в случае с дефицитными для вооруженных сил специалистами", — говорит Гилевич.

По словам юриста, после соответствующего приказа Минэкономики лицо считается уже забронированным. Порядок о бронировании предполагает, что выписка из приказа о бронировании отправляется в соответствующие территориальные центры комплектования. В этом случае территориальный центр берет на заметку, что определенных граждан нельзя призывать в течение определенного срока.

Из-за того, что единой электронной базы забронированных пока нет, территориальные центры комплектования могут и не знать, что сотрудник забронирован. Если такое лицо получает повестку, то ему нужно прибыть в территориальный центр с выпиской из приказа Минэкономики.

Забронированный сотрудник также может ездить в заграничные командировки. Для пересечения границы сотруднику нужна выписка из приказа о бронировании, а также документы, которые подтверждают командировку.

Отсрочка от призыва может быть отменена, в том случае, когда сотрудник увольняется. В этом случае предприятия должны уведомить Минэкономики об увольнении бронированного сотрудника, и такое лицо исключается министерством из списка забронированных.

Кто может бронировать сотрудников и кого нельзя забронировать

По словам Гилевича, четких критериев для предприятий, которые бронируют сотрудников нет. Есть требование, что такое предприятие должно удовлетворять потребности вооруженных сил или населения, а это довольно широкий критерий.

"Фактически предприятию нужно правильно выбрать государственный орган, который занимается сферой в которой работает предприятие, надлежащим способом обосновать почему именно это лицо нужно, каким образом деятельность этого лица удовлетворять потребности населения или вооруженных сил", — говорит юрист.

По его словам, если речь идет об аграрном предприятии или предприятии которое работает в топливно-энергетическом секторе, то проблем быть не должно. Если же это предприятие из сферы обслуживания или предоставляет консультационные услуги по вопросам маркетинга, то, конечно, довольно сложно будет объяснить зачем бронировать сотрудников такой компании.

В свою очередь адвокат Алексей Задоенко, говорит, что основное, на что следует обратить внимание владельцу бизнеса в случае желания использовать инструмент бронирования для своих сотрудников – подпадает ли предприятие под такое, которому установлено или может быть установлено мобилизационное задание государством.

Оправляя заявку на бронирование сотрудников нужно определиться, предоставляет ли компания определенные услуги, необходимые и критические во время военного состояния (питание, услуги связи) или производит необходимую продукцию, которая может считаться стратегической (те же продукты питания, агропродукция, продукция, что может быть задействована в военных действиях).

"Стоит отметить, что в последние месяцы мы встречали практику бронирования работников и без мобилизационного задания, однако такие случаи обычно являются исключением и должны обосновываться важностью деятельности компании отдельно (и без каких-либо гарантий предоставления разрешения на бронирование). В то же время Министерство обороны стремится отказаться от подобной практики вообще, настаивая на наличии мобилизационного задания для каждого случая бронирования", - говорит Задоенко.

Еще одним необходимым условием бронирования работников предприятия является необходимость(в дополнение к мобилизационным задачам) заключения договоров (контрактов) на их выполнение, сторонами которых должны быть органы исполнительной власти и местного самоуправления (в частности, и областные военные администрации ).

"Это порождает еще одну проблему: не имея значительного опыта в заключении подобных договоров ранее, те же ОВА осуществляют заключение таких договоров неохотно, не желая в будущем стать предметом интереса правоохранительных органов из-за возможных ошибок при их составлении (превышение служебных полномочий и т.п.).", - отмечает юрист.

По его мнению, такая ситуация требует проактивного реагирования и проведения дополнительных коммуникаций с органами власти, разъяснения ценности предприятия для государства и возможности выполнить такие мобилизационные задачи, оказание помощи в составлении проектов договоров.

Также Задоенко отмечает, что при подготовке к бронированию особое внимание следует обратить на то, что отдельные категории работников и сотрудников вообще не могут быть бронированы. В частности, это лица, имеющие военно-учетные специальности чрезвычайно важные для вооруженных сил. Перечень таких специальностей опубликовали многие ведомства, в том числе и Минагрополитики. Среди таких военных специальностей, ракетчики или артиллерийские специальности.

Кроме того не могут быть забронированы лица, должности которых не являются определяющими для обеспечения устойчивого функционирования предприятий, отраслей и не являются дефицитными на рынке труда. Например, нельзя бронировать охранника, кладовщика, диспетчера, весовщика или маляра. Представление таких сотрудников в список бронирования следует избегать, ведь это может отрицательно повлиять на всю заявку компании.