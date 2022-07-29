Рада звільнила від армії родичів загиблих під час війни та відстрочила призов викладачів

Верховна Рада визнала такими, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, родичів загиблих як під час війни на Донбасі, так і під час повномасштабного російського військового вторгнення в Україну.

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За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7481 проголосувало 282 депутати, при цьому жоден із присутніх не проголосував проти і не утримався.

Закон передбачає звільнення від призову військовозобов'язаних жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях, а також при забезпеченні національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану.

Під близькими родичами при цьому маються на увазі чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся чи рідний (як повнорідний, і неповнорідний) брат чи сестра.

Крім цього, парламент 281 голосом прийняв у цілому і законопроект №7352 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

При цьому для них встановлено умову, що вони повинні працювати в якості основного місця роботи й не менше ніж на 0,75 ставки у наукових установах та організаціях, установах вищої, професійної вищої, професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти.

Обидва закони наберуть чинності з дня, наступного за днем їхнього офіційного опублікування. Зазначимо при цьому, що отримати відстрочку від призову і навіть виїхати з України зараз можуть і студенти, якщо вони навчаються у закордонних вишах.