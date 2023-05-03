Парламент расширил основания для увольнения с военной службы: что изменилось

Верховная Рада Украины на заседании 3 мая приняла в целом законопроект №8009, предусматривающий дополнительные основания для увольнения с военной службы во время военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

За соответствующий законопроект проголосовал 291 народный избранник.

"Речь идет о тех, у кого близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения", - отметил Железняк.

Отметим, ранее в Украине приняли закон №2491-ІХ (законопроект №7481), предоставлявший отсрочку от призыва гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате войны. Но нормы закона не распространялись на военных, уже защищающих Украину.

Законопроект №8009 уравняет в правах действующих военных с гражданами, подпадающими под мобилизацию.