Услышали бизнес: Кабмин определил конкретные сроки этапов бронирования работников от мобилизации

Кабинет министров усовершенствовал процедуру бронирования военнообязанных на период мобилизации и в военное время, определив четкие сроки этапов процедуры. Как сообщает Министерство экономики, такое решение правительство приняло на заседании 28 апреля. Им внесены соответствующие изменения в новый порядок бронирования от мобилизации, утвержденный постановлением №76 от 27 января.

В частности, определено, что представление органами государственной власти и другими государственными органами списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время, в Генеральный штаб Вооруженных сил (Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки) должно осуществляться в срок не более пяти рабочих дней.

На согласование списков и представление Генштабом ВСУ (СБУ, СВР) в Минэкономики дается не больше десяти рабочих дней; на принятие Минэкономики решения о бронировании военнообязанных - не больше пяти рабочих дней, на зачисление военнообязанного на специальный военный учет территориальным центром комплектования и социальной поддержки - тоже не более пяти рабочих дней.

Таким образом процедура от получения госорганами от предприятий, учреждений, организаций списков на бронирование работников до зачисления забронированных на специальный военный учет должна проводиться максимум за 25 рабочих дней.

"Один из вопросов, который поднимает перед нами украинский бизнес во время встреч, - длительное время прохождения процедуры бронирования работников. Такое положение ограничивает возможности предпринимателей разрабатывать и реализовывать производственные планы и в целом не способствует повышению деловой активности", - указала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в ведомстве понимают, что определенную роль в этом играет человеческий фактор и организация процесса, поэтому инициировали решение, которое оптимизирует процедуру бронирования, которая теперь будет проходить в определенные сжатые сроки.

Напомним, что упомянутым постановлением от 27 января Кабмин утвердил новый порядок бронирования военнообязанных и критерии определения предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Сотрудники таких предприятий будут подлежать бронированию.

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