МинАПК расширило критерии для предприятий, которые могут подавать заявки на бронирование работников

Министерство аграрной политики расширило критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.

Как сообщается в сообщении ведомства, его приказом критерии расширены в части площади обрабатываемых угодий (не менее 500 га вместо 1000 га) и среднего количества застрахованных работников (не менее 20 человек вместо 50).

Кроме того, перечень сфер деятельности, предприятия в которых определены важными, дополнен новыми кодами классификации:

- 21.20 Производство фармацевтических препаратов и материалов (относительно ветеринарных препаратов);

- 46.14 Деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами;

– 28.93 Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов и напитков, переработка табака.



Напомним также, что на прошлой неделе Минагрополитики определило имеющими важное значение для сельского хозяйства селекционные компании и поставщиков семян овощных и полевых культур.

Кроме того, отметим, что, как свидетельствует сообщение в среду в Telegram-канале "Дія.City", уже вступил в силу приказ Министерства цифровой трансформации, которым еще 23 марта были утверждены критерии важности предприятий в сфере цифровизации.

В частности, таковыми признаны компании IT-индустрии, у которых размер средней зарплаты работников за последний квартал составляет не менее 1200 евро в эквиваленте, а среднесписочная численность работников за последний квартал составляет не менее девяти человек.

Также к ним относятся компании, обеспечивающие функционирование и развитие инфраструктуры широкополосного доступа в интернет; предоставление электронных доверительных услуг; функционирование публичных электронных реестров, баз данных, информационно-коммуникационных систем, ведение которых введено нормативно-правовыми актами; развитие IT-индустрии и информационное противодействие агрессору.

Напомним, что 27 января Кабинет министров принял постановление о новом порядке бронирования военнообязанных, который касается, в частности, предприятий и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Для определения учреждения критически важным оно должно соответствовать по меньшей мере трем из семи критериев, одним из которых является критерий важного значения для определенной отрасли национальной экономики. Определять, какие именно структуры важны в конкретной отрасли, должны профильные министерства и ведомства. Минагрополитики утвердило критерии такой важности приказом №223 от 21 февраля.

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