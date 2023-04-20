Претендовать на бронирование военнообязанных разрешили еще двум категориям агропредприятий

Министерство аграрной политики и продовольствия расширило критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.

Как сообщают в ведомстве, с 18 апреля к ним могут быть отнесены селекционные компании и поставщики семян овощных и полевых культур.

В частности, важным для агроотрасли будет считаться предприятие, являющееся поставщиком семян овощных и/или полевых культур и представляющее и действующее в интересах субъекта прав по более чем 100 сортам растений в Государственном реестре сортов растений, пригодным для распространения в Украине. Подтверждается это доверенностью или договором поручения с субъектом прав.

Кроме того, статус важного будет иметь предприятие, которое является поставщиком семян овощных и/или полевых культур и имело объемы ввоза таких семян в Украину за годовой период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года на более чем 40 миллионов гривен.

Это должно подтверждаться справкой о ввозе за подписью руководителя предприятия, в которой указывается наименование продукции (семена), код УКТ ВЭД, таможенная стоимость, дата и номер таможенной декларации.

Напомним, что 27 января Кабинет министров принял постановление о новом порядке бронирования военнообязанных, который касается, в частности, предприятий и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Для определения учреждения критически важным оно должно соответствовать по меньшей мере трем из семи критериев, одним из которых является критерий важного значения для определенной отрасли национальной экономики. Определять, какие именно структуры важны в конкретной отрасли, должны профильные министерства и ведомства. Минагрополитики утвердило критерии такой важности приказом №223 от 21 февраля.

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