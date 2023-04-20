Претендувати на бронювання військовозобов’язаних дозволили ще двом категоріям агропідприємств

Міністерство аграрної політики та продовольства розширило критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

Як повідомляють у відомстві, з 18 квітня до таких можуть бути віднесені селекційні компанії та постачальники насіння овочевих та польових культур.

Зокрема, важливим для агрогалузі вважатиметься підприємство, яке є постачальником насіння овочевих та/або польових культур і представляє та діє в інтересах суб'єкта прав по більш ніж 100 сортах рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Підтверджується це довіреністю або договором доручення із суб'єктом прав.

Крім того, статус важливого матиме підприємство, яке є постачальником насіння овочевих та/або польових культур та об'ємів ввезення такого насіння в Україну за річний період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року на більш ніж 40 мільйонів гривень.

Це, відповідно, має підтверджуватися довідкою про ввезення за підписом керівника підприємства, у якій вказується найменування продукції (насіння), код УКТ ЗЕД, митна вартість, дата та номер митної декларації.

Нагадаємо, що 27 січня Кабінет міністрів ухвалив постанову про новий порядок бронювання військовозобов’язаних, який стосується, зокрема, підприємств і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Для визначення установи критично важливою вона має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв, одним з яких є критерій важливого значення для певної галузі національної економіки. Визначати, які саме структури є важливими в конкретній галузі, мають профільні міністерства й відомства. Мінагрополітики затвердило критерії такої важливості наказом №223 від 21 лютого.

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