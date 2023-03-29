Мінекономіки та Генштаб вже місяць ігнорують погодження бронювання аграріїв від мобілізації - ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація заявляє, що компетентні органи не реагують на подачу сільськогосподарськими компаніями документів на бронювання працівників від мобілізації до армії.

Як вказують в об'єднанні, загальмований механізм бронювання працівників наразі є найбільшим ризиком, який вбачають аграрії для старту посівної кампанії, на фоні скорочення площі, придатної для сівби, подорожчання витратних матеріалів та логістики тощо.

"Вже майже місяць як нічого не відбувається. За інформацією від компаній-членів ЄБА, близько місяця тому компаніями було подано всі необхідні документи на бронювання, проте, на жаль, підтвердження від компетентних органів, в тому числі Генштабу та Мінекономіки, поки компаніями так і не було отримано", - йдеться в повідомленні.

В асоціації кажуть, що розуміють важливість функціонування військового фронту країни, але підкреслюють, що питання посівної, якість та вчасність її проходження є питаннями продовольчої безпеки не лише України, але й світу.

"Більше того, агросектор є найбільшою експортною галуззю України, яка у 2022 році забезпечила понад половину всього експорту, відправивши за кордон продукції на понад 23 мільярда доларів валюти, яка, зокрема, підтримує стабільність гривні та резерви НБУ", - нагадують у ЄБА.

Там наголошують, що проходження посівної буде впливати і на майбутнє України – збереження її аграрного потенціалу, пріоритетність аграрної індустрії для інвестування та перетворення країни "не лише в житницю, але і в супермаркет світу".

Через ситуацію, що склалася, асоціація звернулася до першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко та Генерального штабу Збройних сил України із закликом пришвидшити розгляд документів в рамках нового механізму бронювання працівників, аби не зірвати цьогорічну посівну кампанію.

Нагадаємо, що 27 січня Кабінет міністрів затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, працівники яких віднині підлягатимуть бронюванню.

Аби підприємства було визнано критичними, вони мають відповідати трьом з семи затверджених критеріїв. Зазначимо також, що подавати заявки на визнання критично важливими агропідприємствам уряд на початку березня дозволив через Державний аграрний реєстр.

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