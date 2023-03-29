Минэкономики и Генштаб уже месяц игнорируют согласование бронирования аграриев от мобилизации – ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация заявляет, что компетентные органы не реагируют на подачу сельскохозяйственными компаниями документов на бронирование работников от мобилизации в армию.

Как указывают в объединении, заторможенный механизм бронирования работников является наибольшим риском, который на сегодня видят аграрии для старта посевной кампании на фоне сокращения площадей, пригодных для посева, подорожания расходных материалов и логистики и так далее.

"Уже почти месяц как ничего не происходит. По информации от компаний-членов ЕБА, около месяца назад компаниями были поданы все необходимые документы на бронирование, однако, к сожалению, подтверждение от компетентных органов, в том числе Генштаба и Минэкономики, пока компаниями так и не было получено", - говорится в сообщении.

В ассоциации говорят, что понимают важность функционирования военного фронта страны, но подчеркивают, что вопрос посевной, качество и своевременность ее прохождения являются вопросами продовольственной безопасности не только Украины, но и мира.

"Более того, агросектор является крупнейшей экспортной отраслью Украины, которая в 2022 году обеспечила более половины всего экспорта, отправив за границу продукции более чем на 23 миллиарда долларов валюты, которая, в частности, поддерживает стабильность гривны и резервы НБУ", - напоминают в ЕБА.

Там подчеркивают, что прохождение посевной будет влиять и на будущее Украины – сохранение ее аграрного потенциала, приоритетность аграрной индустрии для инвестирования и превращение страны "не только в житницу, но и супермаркет мира".

Из-за сложившейся ситуации ассоциация обратилась к первому вице-премьер-министру – министру экономики Юлии Свириденко и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины с призывом ускорить рассмотрение документов в рамках нового механизма бронирования работников, чтобы не сорвать нынешнюю посевную кампанию.

Напомним, что 27 января Кабинет министров утвердил новый порядок бронирования военнообязанных и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, работники которых будут подлежать бронированию.

Чтобы предприятия были признаны критическими, они должны соответствовать трем из семи утвержденных критериев. Отметим также, что подавать заявки на признание критически важными агропредприятиям правительство в начале марта разрешило через Государственный аграрный реестр.

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