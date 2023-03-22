Аграрии вдвое больше стали брать кредиты: какие банки финансируют АПК

Начало полномасштабного вторжения РФ в прошлом году пришлось на активную фазу посевной. Несмотря на все риски военного времени, украинские аграрии продолжили свою работу, в частности, пользуясь государственными программами льготного кредитования.

Об этом сообщает платформа "Опендатабот".

Отмечается, что только за первый месяц войны банки выдали 1 млрд грн аграриям.

В целом кредитование АПК за 2022 год выросло вдвое - до 118,9 млрд грн. В настоящее время ссуды аграриев составляют 15% от общей суммы выданных кредитов в 801,4 млрд грн.

К началу 2023 года аграриев кредитовал 51 банк в стране на общую сумму 118,9 млрд грн. Это почти вдвое (на 44%) больше, чем в 2021 году – тогда банки выдали аграриям 82,4 млрд грн.

В год до крупного вторжения кредитования сельхозсектора тоже возросло — на 33%.

Последние годы неизменным лидером по сумме выданных аграриям кредитов остается Райффайзен. На начало 2023 года этот банк выдал 23,5 млрд - это 20% от общей суммы кредитов этой группы.

В 2022 году в топ заемщиков аграриев ворвались государственные банки: Ощадбанк (14 млрд грн – 12% соответственно) и Приватбанк (12,8 млрд грн – 11%).

"Это связано с тем, что оба банка увеличили кредитование агросектора в первый год большой войны - почти в 4 раза Приватбанк и в 2,6 раз - Ощадбанк", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что в начале 2022 года в топ-3 кредитующих аграриев финучреждения вошли Райффайзенбанк (19,5 млрд грн — 24%), Прокредит (10,5 млрд грн — 13%) и Креди Агриколь (7,7 млрд грн – 9%).

Отметим, в преддверии посевной аграрии столкнулись с тем, что программа льготного кредитования от государства не была продолжена.

Сельхозпроизводители заявляли, что без льготного кредитования посевной есть риск, что многие производители прекратят хозяйственную деятельность.

14 марта Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок предоставления финпомощи в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Принятыми изменениями продолжено предоставление государственной финансовой поддержки бизнеса, в частности, аграриям, получившим кредиты в рамках проведения посевной кампании в 2022 году.