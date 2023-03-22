Аграрії вдвічі більше стали брати кредитів: які банки фінансують АПК

Початок повномасштабного вторгнення РФ торік припав на активну фазу посівної. Попри усі ризики воєнного часу, українські аграрії продовжили свою роботу, зокрема, користуючись державними програмами пільгового кредитування.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Зазначається, що лише за перший місяць великої війни банки видали 1 млрд грн аграріям.

Загалом кредитування АПК за 2022 рік зросло вдвічі — до 118,9 млрд грн. Наразі позики аграріїв складають 15% від загальної суми виданих кредитів у 801,4 млрд грн.

На початок 2023 року аграріїв кредитував 51 банк в країні на загальну суму 118,9 млрд грн. Це майже вдвічі (на 44%) більше, ніж у 2021 році — тоді банки видали аграріям 82,4 млрд грн.

У рік до великого вторгнення кредитування сільгосп сектору теж зросло — на 33%.

Останні роки незмінним лідером з суми виданих аграріям позик залишається Райффайзен. На початок 2023 року цей банк видав 23,5 млрд — це 20% від загальної суми кредитів цієї групи.

У 2022 році в топ позичальників аграріїв увірвались державні банки: Ощадбанк (14 млрд грн — 12% відповідно) та Приват банк (12,8 млрд грн — 11%).

"Це пов’язано з тим, що обидва банки збільшили кредитування агросектору у перший рік великої війни — майже у 4 рази Приватбанк та у 2,6 разів — Ощадбанк", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що на початку 2022 року у топ-3 фінустанови, які кредитують аграріїв, увійшли Райффайзенбанк (19,5 млрд грн — 24%), Прокредит (10,5 млрд грн — 13%) та Креді Агріколь (7,7 млрд грн — 9%).

Зазначимо, напередодні посівної аграрії зіткнулися з тим, що програма пільгового кредитування від держави не була продовжена.

Сільгоспвиробники заявляли, що без пільгового кредитування посівної є ризик, що чимало виробників припинять господарську діяльність.

14 березня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання фіндопомоги у рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Прийнятими змінами продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, аграріям, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.