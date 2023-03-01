Аграрії заявляють, що посівна 2023 року на межі зриву: у чому причина

Аграрії стурбовані затримками з продовженням на 2023 рік урядової програми пільгового кредитування 5-7-9. Це вкрай негативно вплине на подальшу роботу агросектору України в умовах війни.

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Про це повідомила пресслужба Всеукраїнської аграрної Ради (ВАР).

Там зазначають, що підтримку агровиробників в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" уряд розпочав ще в березні 2022 року. Завдяки цьому, бізнес отримував кредити у банках-партнерах зі звичайною процентною ставкою, а держава компенсувала частину відсотків.

Станом на кінець січня цього року доступним кредитуванням скористалися майже 44 000 с/г товаровиробників. Обсяг залученого кредиту/кредитної лінії по всіх програмах кредитування становить понад 95 млрд грн.

"В умовах війни завдяки пільговому кредитуванню аграрії мають можливість продовжувати сільськогосподарську діяльність: закуповувати насіння, добрива, паливно-мастильні матеріали для підготовки до посівної та збору урожаю, виплачувати заробітну плату працівникам тощо", - підкреслюють в ВАР.

Там наголошують, що аграрний сектор - це чи не єдина галузь, яка продовжила працювати в умовах війни і підтримувати національну економіку, створюючи попит в суміжних галузях та надаючи робочі місця на селі. Саме сільгоспвиробництво сьогодні забезпечує левову частку валютних надходжень та тримає курс гривні.

"Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2023 році програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" буде збережена. Проте, до цього часу жодного рішення не ухвалено. Відповідно, якщо програма не буде пролонгована, аграріям доведеться повертати минулорічні кредити", - зауважують у ВАР.

Уже сьогодні сільгоспвиробники стикаються з тим, що банки, не маючи сигналів від уряду, почали вимагати повернення кредитів. Такий "кредитний зашморг" призведе до банкрутства агропідприємств. Загалом, згідно з програмою, один суб’єкт господарювання отримував пільговий кредит у розмірі 90 млн грн та терміном до 12 місяців.

"Якщо уряд не продовжить програму, аграріям потрібно буде повернути близько 38 млрд грн кредитів. І це напередодні старту найскладнішої за роки незалежності посівної кампанії, на яку додатково необхідно залучити ще близько 40 млрд грн", - йдеться у повідомленні ВАР.

Там зауважують, що нині сільгоспвиробники - на межі виживання. Воєнні дії, заміновані поля не дають повноцінно проводити сільськогосподарську діяльність. Якщо проблеми аграрної галузі не будуть системно вирішені, площі посівів під зерновими культурами можуть скоротиться на 45%.

З урахуванням того, що стартує весняна посівна кампанія, сільгоспвиробники потребують особливої підтримки, підкреслюють в ВАР.

"Якщо найближчими днями програму "Доступні кредити 5-7-9" не пролонгують, весняна посівна буде зірвана. Бездіяльність в питанні підтримки найбільш важливого сектору економіки під час війни призведе до скорочення інвестицій в агровиробництво, що в подальшому негативно відобразиться на економіці країни та продовольчій безпеці", - наголошують в ВАР.

Нагадаємо, попри ракетні обстріли та повітряні тривоги, в Україні першими аграрії Одещини розпочали посівну-2023. В області прогнозується посіяти 726,5 тис га.

Це вже друга посівна, яку українські аграрії проводитимуть в надскладних умовах війни, щоб тримати аграрний фронт для забезпечення продовольчої безпеки України та світу.

Як раніше повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, за попередніми прогнозами, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником.

Раніше у Мінагрополітики повідомляли, що українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.