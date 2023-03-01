Аграрии заявляют, что посевная в 2023 году на грани срыва: в чем причина

Аграрии озабочены задержками с продлением на 2023 год правительственной программы льготного кредитования 5-7-9. Это крайне негативно отразится на дальнейшей работе агросектора Украины в условиях войны.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба Всеукраинской аграрной Рады (ВАР).

Там отмечают, что поддержку агропроизводителей в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" правительство начало еще в марте 2022 года. Благодаря этому бизнес получал кредиты в банках-партнерах с обычной процентной ставкой, а государство компенсировало часть процентов.

На конец января этого года доступным кредитованием воспользовались почти 44 000 с/х товаропроизводителей. Объем привлеченного кредита/кредитной линии по всем программам кредитования составляет более 95 млрд. грн.

"В условиях войны благодаря льготному кредитованию аграрии имеют возможность продолжать сельскохозяйственную деятельность: закупать семена, удобрения, горюче-смазочные материалы для подготовки к посевной и сбору урожая, выплачивать заработную плату работникам и т.д.", - отмечают в ВАР.

Там подчеркивают, что аграрный сектор - это едва ли не единственная отрасль, которая продолжила работать в условиях войны и поддерживать национальную экономику, создавая спрос в смежных отраслях и предоставляя рабочие места на селе. Именно сельхозпроизводство сегодня обеспечивает львиную долю валютной выручки и держит курс гривны.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" будет сохранена. Однако до сих пор ни одно решение не принято. Соответственно, если программа не будет пролонгирована, аграриям придется возвращать прошлогодние кредиты", - отмечают в ВАР.

Уже сегодня сельхозпроизводители сталкиваются с тем, что банки, не имея сигналов от правительства, потребовали возврата кредитов. Такая "кредитная удавка" приведет к банкротству агропредприятий.

"Если правительство не продлит программу, аграриям нужно будет вернуть около 38 млрд грн кредитов. И это в преддверии старта самой сложной за годы независимости посевной кампании, на которую дополнительно необходимо привлечь еще около 40 млрд грн", - говорится в сообщении ВАР.

Там отмечают, что ныне сельхозпроизводители – на грани выживания. Военные действия, заминированные поля, не дают полноценно проводить сельскохозяйственную деятельность. Если проблемы аграрной отрасли не будут системно устранены, площади посевов под зерновыми культурами могут сократиться на 45%.

С учетом стартовавшей весенней посевной кампании, сельхозпроизводители нуждаются в особой поддержке, подчеркивают в ВАР.

Если в ближайшие дни программу "Доступные кредиты 5-7-9" не пролонгируют, весенняя посевная будет сорвана. Бездействие в вопросе поддержки наиболее важного сектора экономики во время войны приведет к сокращению инвестиций в агропроизводство, что в дальнейшем негативно отразится на экономике страны и продовольственной безопасности", - подчеркивают в ВАР.

Напомним, вопреки ракетным обстрелам и воздушным тревогам, в Украине первыми аграрии Одесщины начали посевную-2023. В области прогнозируется посеять 726,5 тыс. га.

Это уже вторая посевная, которую украинские аграрии будут проводить в сверхсложных условиях войны, чтобы держать аграрный фронт для обеспечения продовольственной безопасности Украины и мира.

Как ранее сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, по предварительным прогнозам, посевные площади в этом году уменьшатся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем.

Ранее в Минагрополитики сообщали, что украинские аграрии не могут использовать примерно 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.