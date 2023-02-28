В Минагро назвали регионы, где больше всего заминировано сельскохозяйственных земель

Аграрии готовятся весной засеять те площади, которые не удалось реализовать по озимым культурам, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий.

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По словам первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, самая сложная ситуация в Харьковской и Херсонской областях, где заминировано более 1 млн га территории.

"Их можно поделить на два типа. Первый – там, где была линия фронта, это 80%-90% заминированных площадей. Второй – в тылу, там меньше процент. Что касается последних, есть план все-таки успеть засеять. А те 200-300 тысяч га, которые были на линии столкновения, к сожалению, в этом году еще не удастся ввести в обращение", – отметил Тарас Высоцкий.

Высоцкий добавил, что наблюдается снижение международных цен на минеральные удобрения.

"Это тот фактор, который также поможет нам весной наверстать площади, которые не были засеяны осенью. Мы должны выйти как минимум на площади, которые были посеяны в 2022 году", - сказал Тарас Высоцкий.

Напомним, что ФАО закупит семенной картофель для пострадавших от войны регионов.