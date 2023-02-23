Посевная 2023: Какие проблемы и вызовы ждут украинских аграриев на второй год полномасштабной войны

Ожидается, что в 2023 году проблем с посевной будет еще больше, чем в прошлом. Основная – это отсутствие средств к ее осуществлению. Разрыв между мировой и внутренней украинской ценой приводит к существенному недополучению средств аграриями, что значительно усложняет возможность закупки ресурсов для проведения посевной. Также продолжаются боевые действия на территории Украины и примерно 2 млн га заминированных полей усложняют или вообще делают невозможными работу. Какой будет посевная кампания 2023 года в условиях масштабной войны, рассказывает Delo.ua.

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Украинские аграрии активно готовятся к посевной. Если в прошлом году по состоянию на 24 февраля аграрии были полностью готовы, то есть проблема с ликвидностью, доступностью финансов, что усложняет и замедляет подготовку к полевым работам. Вместе с тем аграрии настроены решительно, говорит первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Аграрии везде, где будет разрешать безопасность, будут засевать максимальную площадь культур. Мы надеемся, что этот год, который будет нелегким, удастся уверенно пройти, вырастив достаточно зерна для внутреннего потребления и экспорта", - отметил Тарас Высоцкий.

Вызовы посевной кампании 2023

По словам генерального директора Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Романа Сластена, этот сезон для большинства аграриев будет сложнее, чем в прошлом году потому, что прошлогодняя посевная кампания была спланирована к масштабному вторжению РФ. В результате на территориях, где можно было работать, посеяли и собрали около 70 млн тонн зерновых и масличных культур.

Проблемы, которые были в прошлом году, частично переходят в этот сезон. Из основных вызовов Роман Сластьон выделил:

Разрыв цены на агрокультуры между мировой и украинской. Частично это из-за проблем с логистикой, а частично – неуверенность покупателей в том, что украинское зерно будет доставлено вовремя. Пока "зерновой коридор" работает через Одесские порты, но такая логистика не решает всех проблем. При этом россияне тормозят инспекцию судов, загруженных зерном или направляемых к погрузке в Украину. Из-за торможения судов аграрии каждый день теряют деньги, что негативно влияет на их заработок. В прошлом году аграрный бизнес был убыточным. По оценкам аналитиков УКАБ 2023 год для аграриев тоже будет убыточным. Это приведет к тому, что аграрии заменят посев убыточных культур более прибыльными. К примеру, вместо зерновых аграрии будут сеять больше масличных культур (подсолнечник, сою, рапс). Это вынужденная мера потому, что из-за минувшего убыточного года пока аграрии не имеют денег для инвестирования в производство. Около 60% удобрений не будут использовать аграрии из-за их дефицита. А это повлияет на урожайность и качество культур. Экспортный потенциал может упасть в три раза. По прогнозам аналитиков УКАБ для внутреннего производства Украина сможет собрать примерно 34 млн тонн. А для экспорта примерно 20 млн тонн. Такое падение будет влиять на аграрный бизнес и экономику страны из - за недополучения валютной выручки. Именно поэтому аграриям нужна финансовая поддержка со стороны государства и дешевые кредиты. При этом странам-импортерам нужно будет думать, где закупать количество зерна, которое Украина не сможет поставить.

"Дальнейшая затяжка войны будет нести негативное влияние на отрасль. Мы будем входить в цикл, когда производители с каждым годом будут получать меньше денег, соответственно меньше вкладывать в производство. Постоянная убыточность из года в год приведет к тому, что наш аграрный сектор перестанет быть локомотивом и может превратиться в дотационную отрасль", - отмечает Сластьон.

Как отмечает директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак, учитывая изменения в логистических путях и приоритетах, сейчас правительство запланировало в бюджете более 16 млрд гривен на кредитную программу. Из них 9,6 млрд гривен будут выделены именно аграриям. Это позволит фермерам частично закрыть кредиты, которые они брали в прошлом году и брать новые под посевную.

Смена посева агрокультуры

По прогнозу Минагро ожидается определенное изменение посева агрокультур. Да, будут увеличиваться посевные площади под масличные: рапс, сою, подсолнечник. Это связано с тем, что стоимость одной тонны масличных культур выше, а стоимость логистики в пересчете на тонну – ниже. То есть фермеры смогут больше зарабатывать с 1 га. В Министерстве убеждены, что это положительный фактор для фермеров, макроэкономики и некритичный для севооборота.

В Минагро добавили, что ожидается уменьшение производства пшеницы, но для внутренней потребности ее будет вдвое больше. Также увеличится количество культур, направленных на внутренний рынок, как было в 2022 году с гречкой.

Напомним, что годами ранее украинские аграрии сеяли 70 тысяч гектаров гречихи, а в 2022-м удалось увеличить площади под посев до 120 тысяч гектаров. Увеличение площадей под посев агрокультуры позволило закрыть внутреннюю потребность.

Ранее в интервью Delo.ua президент Украинской зерновой Ассоциации (УЗА) Николай Горбачев рассказал, что в 2022 году из-за войны, временной оккупации территорий и дорогостоящей логистики фермеры были вынуждены сократить посевные площади, где выращивали менее рентабельные культуры. В целом, аграрии сократили посевные площади с 25 млн га до 16 млн га. Значительное уменьшение площадей было под пшеницей, потому что она имеет низкую рентабельность.

Директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак прогнозирует, что сокращение площадей под посев агрокультуры будет с 29 млн га до 22 млн га.

По оценкам УЗА, в 2023 году посевные площади сократятся где-то на 40%, а значит, вдвое снизится объем производства, если сравнивать с довоенными годами.

"Например, ранее аграрии выращивали 106 млн. тонн зерновых и масличных, а наш прогноз на 2023 год - примерно 53 млн. тонн, если удастся посеять кукурузы 3 млн. га, а мы не уверены, что аграрии смогут", - говорит Горбачев.

Директор Семенной Ассоциации Украины Сюзанна Григоренко считает, что на данный момент вопросы стоят относительно кукурузы и пшеницы, ярового рапса. Подсолнечник может взять на себя частично площади этих культур. Возможно, увеличатся площади под сою.

"Прогнозируют, что максимум, который могут выделить под подсолнечник, а это 5,5 млн га. Сою же высевают в так называемом соевом поясе. Это Центральная и Западная Украина, включая Полесье (Тернопольская, Ровенская, Волынская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, Киевская области). Возможно увеличение площадей до 1,6 -1,7 млн га", - рассказала Сюзанна Григоренко.

Она добавила, что по увеличению площадей под кукурузу - фермеры колеблются. Сложности с ее сбором в 2022 году, стоимостная сушка, дорогие азотные удобрения – основные факторы, почему аграрии до сих пор не приняли конечные решения. Ведь на декабрь 2022 года в Украине треть урожая кукурузы еще оставалась на полях из-за дождей и перебоев с электроснабжением.

В результате, учитывая значительную долю логистики в цене зерновых культур в этом году, будет наблюдаться уменьшение посевов под зерновыми культурами с одновременным увеличением посевов под масличными культурами.

Цена на масличные в 2 раза превышает цены на зерновые культуры на мировом рынке, отмечает аналитик УКАБ Светлана Литвин. По предварительным оценкам, посевные площади под зерновыми культурами в 2023 году составят 8,7 млн га, что на 22% меньше показателя 2022 года и на 45% меньше показателя 2021 года. При этом посевные площади под масличными прогнозируются на уровне 9,7 млн га, что на 32% превышает показатель 2022 года и на 9% больше показателя 2021 года.

"Это впервые посевные площади под масличными культурами будут больше, чем под зерновыми. Также немного будут увеличены посевы под более нишевыми продуктами, как гречка, сахарная свекла и т.д.", - рассказала Светлана Литвин.

Однако снижение посевных площадей кукурузы и пшеницы может оказаться непрактичным для украинских аграриев, поскольку эти культуры являются основными источниками дохода для многих сельскохозяйственных предприятий, считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак. Кроме того, эти культуры важны для обеспечения продовольственной безопасности Украины.

"Возможным выходом из этой ситуации может стать поиск альтернативных рынков сбыта, включая внутренний рынок и другие страны, а также развитие местных предприятий для увеличения добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции. Кроме того, украинские аграрии могут переориентироваться на более рентабельные культуры или использование более эффективных и экономически выгодных" методов выращивания уже существующих культур", – говорит Орищак.

Проблема разминирования

В январе 2023 г. во время пребывания украинских экспертов Международного центра украинской победы в Японии обсуждался вопрос разминирования Украины. Для Японии, которая в этом году председательствует в G7, вопрос разминирования украинских территорий является приоритетом.

Также в одном из вечерних видеообращений президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в аграрном секторе очень острый вопрос - гуманитарное разминирование земли. По его словам, на уровне Кабмина создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит активизацию деятельности по очистке грунтов от неразорвавшихся мин и снарядов.

На сегодняшний день 175 тысяч квадратных километров (около 2 млн га, - ред.) нуждается в разминировании. С начала полномасштабной войны в Украине около 313 тысяч различных взрывных предметов были идентифицированы и уничтожены.

Директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак подчеркнул, что разминировать эти территории нужно в короткое время, потому что начиная с марта в Украине стартуют весенние работы в полях.

"Физически это сделать (быстро разминировать все поля, - ред.) наши службы не смогут, поэтому мы обращались к международным партнерам за помощью именно в этом направлении", - отмечает Игорь Виштак.

В результате в Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и обобщать информацию о потребностях разминирования министерств, ОВА, стран-партнеров и международных организаций.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности. А также позволит привлечь все возможные ресурсы для проведения разминирования.

"Из-за российской агрессии Украина на сегодняшний день является одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире. Гуманитарное разминирование является первым этапом восстановления деоккупированных территорий, который дает возможность начать восстановление жилья и критической инфраструктуры", - резюмировал премьер.

Delo.ua обратилось в ГСЧС за комментарием о работах по разминированию территорий перед посевной.