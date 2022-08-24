У Мінагро розповіли, коли в Україні подешевшає гречка

Цього року фермери відреагували на дефіцит гречки та посіяли в 1,5 рази більше агрокультури, ніж минулого року. Тому вже восени українці побачать у магазинах гречку за нижчою ціною, ніж зараз.

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Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Так, роками раніше українські аграрії сіяли 70 тисяч га гречки, а цього року вдалося збільшити площі під посів до 120 тисяч га. Збільшення площ під посів агрокультури дозволить закрити внутрішню потребу та знизити ціни для споживачів.

За словами Висоцького, з жовтня-листопада споживачі побачать у магазинах українську гречку за нижчою ціною, ніж зараз.

"У наступні роки ми також вирощуватимемо більше гречки. І її буде більш ніж достатньо для внутрішнього споживання", - розповів Тарас Висоцький.

Висоцький нагадав, що наприкінці лютого імпорт гречки з Казахстану зупинився, тож українці зіткнулися з дефіцитом крупи та високою ціною на неї.

Раніше повідомлялося, що ціни на цибулю в Україні вже в середньому в 4,6 рази вищі за торішні.