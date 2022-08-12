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В Україні запустили реєстр аграріїв, через який можна податися на держдопомогу та іноземні гранти
Міністерство аграрної політики та продовольства за технічної допомоги Європейського союзу 12 серпня запустило автоматизовану електронну систему "Державний аграрний реєстр", яка відкрита для реєстрації для всіх українських аграріїв.
Вона призначена для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування усіх видів підтримки для українських аграріїв, що надаються в межах державних програм, у вигляді грантів від міжнародних партнерів, а також будь-яких інших видів технічної допомоги.
Як повідомляють у відомстві, найближчим часом у ній з'являться перші програми допомоги дрібним фермерам, які вирощують сільськогосподарські культури або тримають корів.
Зазначається, що ДАР є єдиним цифровим хабом для агровиробників України і працює подібно до реєстрів сільгоспвиробників, які існують у всіх країнах-членах ЄС. Агровиробники, зареєстровані в ДАР, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Мінагрополітики також закликають всіх міжнародних партнерів приєднуватися до платформи ДАР, щоб підтримати агровиробників України у швидкий, прозорий та безпечний спосіб.
"Запуск Державного аграрного реєстру є важливим кроком на шляху підготовки України до членства в ЄС. ДАР відповідає директивам ЄС щодо програм державної підтримки сільського господарства", - вказує керівник відділу співробітництва представництва ЄС в Україні Фредерік Куне.
За його словами, окрім таких очевидних переваг, як зручність, прозорість, швидкість та підзвітність у сфері адміністрування підтримки для сільгоспвиробників, ДАР також надає потужний аналітичний інструмент для аналізу фактичного стану аграрного виробництва та статусу його виробників.
"Дуже важливо, щоб й інші партнери з розвитку України допомагали уряду посилити ДАР, використовуючи його у майбутньому для надання допомоги в аграрному секторі", - додав представник ЄС.
Зареєструватися в ДАР можуть виробники сільськогосподарської продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямів діяльності. Для реєстрації фермеру потрібен лише електронний підпис. Після цього уся ключова інформація про виробника автоматично підтягується в систему і може бути перевірена самим сільгоспвиробником.
Щоб подати заявку на участь у програмі підтримки, сільгоспвиробник, що відповідає вимогам програми, має заповнити онлайн-форму, за необхідності додати скан-копії документів, і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Процес обробки заявки можна відстежувати в персональному електронному кабінеті у ДАР в режимі реального часу.
Джерело фото: ua.depositphotos.com