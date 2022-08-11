Якого урожаю чекати цьогоріч та яким буде прибуток аграріїв

Урожай в Україні очікується на 32% менше за середній за останні 3 роки. Протягом 2022-2023 маркетингового року аграрний експортний потенціал України перевищить 50 млн т. Найбільше виручки аграріям принесе експорт кукурудзи.

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Про це розповів експерт компанії Capital Times Артем Щербина.

Він зазначає, що Уряд очікує збір урожаю на рівні 65-67 млн т, що на 32% менше за середній обсяг урожаю за останні 3 роки (96 млн т). Зокрема, кукурудзи 26,4 млн т (на 20% нижче за очікування ринку до початку війни), сої – 2,3 млн т (-30%), пшениці – 16-18 млн т (-45-50%), соняшнику – 9,2 млн т (-47%).

Причина таких песимістичних прогнозів, на думку експерта, не тільки у неспроможності аграріїв використати великі площі с/г угідь під посівну (через обстріли, окупацію або мінування), але й через відсутність обігових коштів.

По-перше, на фоні шаленого ажіотажу по експорту зернових сухопутним транспортом, аграрії зіштовхнулися з проблемою високих тарифів на транспортування через дефіцит фур та вагонів "Укрзалізниці".

Також зараз спостерігаються низькі ціни на українську пшеницю через те, що імпортери закладали в ціну ризики доставки вантажу. В період квітня-липня аграрії продавали зернові взагалі нижче собівартості.

По-друге, через заблоковані порти в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та містах Бердянськ та Маріуполь проходило близько 90% портового товарообороту України у 2021 році (в т.ч. 90% агроекспорту). На сьогодні за підтримки ООН та Туреччини розблоковані морські порти в Одеській області, що дозволить поступово нарощувати експортні потужності України.

За оцінками KSE Агроцентру, протягом 2022-2023 маркетингового року аграрний експортний потенціал України перевищить 50 млн т. Виручка від експорту розподілиться наступним чином: кукурудза – 5,8 млрд дол., соняшникова олія – 3,2 млрд дол., пшениця – 2,6 млрд дол., насіння ріпаку – 1,6 млрд. дол., ячмінь – 600 млн дол., соєві боби та продукти переробки – 750 млн. дол. Таким чинном, сукупна виручка аграріїв може скласти близько 14,7 млрд дол.

Після деокупації та розмінування частини територій розширення посівних площ дозволить наростити обсяги врожаю до 80-90 млн т на рік у 2024/26 рр.

Зазначимо, як заявив президент України Володимир Зеленський, через російське вторгнення, існує загроза того, що український урожай цього року буде вдвічі меншим від звичайного.

Як прогнозують в Українській зерновій асоціації, цього року Україна може отримати 69,4 млн т зернових та олійних із площі близько 19,1 млн га. Експорт з України при цьому може досягти 31,5 млн тонн при суттєвому збільшенні пропускної спроможності переходів на кордонах України.