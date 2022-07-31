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Урожай зерна в Україні може скоротитися вдвічі, - Зеленський
Через російське вторгнення, існує загроза того, що український урожай цього року буде вдвічі меншим від звичайного.
Про це написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.
"Український урожай цього року може бути вдвічі меншим", – зазначив гарант.
Він наголосив, що головне завдання для України — не допустити глобальної продовольчої кризи, спричиненої російським вторгненням.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Наша головна мета - не допустити глобальної продовольчої кризи, викликаної російським вторгненням. Знаходимо альтернативний спосіб доставки зерна", - зазначає Зеленський.
Президент також опублікував посилання на епізод урядового медіа United24, який присвячений продовольчій кризі.
У відео йдеться про те, що протягом багатьох років Україна була одним із світових лідерів з постачання зерна.
"Лише минулого року Україна виробила приблизно 80 млн тонн зерна, включно із пшеницею, кукурудзою та ячменем. Цих запасів продовольства достатньо, щоб прогодувати понад 400 млн людей протягом майже пів року. У 2022 році Україна може зібрати і доправити менше ніж половину цієї кількості", – говориться в сюжеті.
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, жнива 2022 впевненно йдуть уперед. Збирання зернових та зернобобових культур вже проведено на площі 3,5 млн га (29 %) та намолочено 11,8 млн тонн зерна нового врожаю.
Зазначимо, як прогнозують в Українській зерновій асоціації, цього року Україна може отримати 69,4 млн т зернових та олійних із площі близько 19,1 млн га. Експорт з України при цьому може досягти 31,5 млн тонн при суттєвому збільшенні пропускної спроможності переходів на кордонах України.