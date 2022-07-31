Урожай зерна в Україні може скоротитися вдвічі, - Зеленський

Через російське вторгнення, існує загроза того, що український урожай цього року буде вдвічі меншим від звичайного.

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Про це написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

"Український урожай цього року може бути вдвічі меншим", – зазначив гарант.

Він наголосив, що головне завдання для України — не допустити глобальної продовольчої кризи, спричиненої російським вторгненням.

"Наша головна мета - не допустити глобальної продовольчої кризи, викликаної російським вторгненням. Знаходимо альтернативний спосіб доставки зерна", - зазначає Зеленський.

Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Our main goal — to prevent global food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered alternatively. Watch a new episode of @United24media «Yep, this is Ukraine»: https://t.co/JvaqQcnXb3 pic.twitter.com/hBxuvjlFWc — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2022

Президент також опублікував посилання на епізод урядового медіа United24, який присвячений продовольчій кризі.

У відео йдеться про те, що протягом багатьох років Україна була одним із світових лідерів з постачання зерна.

"Лише минулого року Україна виробила приблизно 80 млн тонн зерна, включно із пшеницею, кукурудзою та ячменем. Цих запасів продовольства достатньо, щоб прогодувати понад 400 млн людей протягом майже пів року. У 2022 році Україна може зібрати і доправити менше ніж половину цієї кількості", – говориться в сюжеті.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, жнива 2022 впевненно йдуть уперед. Збирання зернових та зернобобових культур вже проведено на площі 3,5 млн га (29 %) та намолочено 11,8 млн тонн зерна нового врожаю.

Зазначимо, як прогнозують в Українській зерновій асоціації, цього року Україна може отримати 69,4 млн т зернових та олійних із площі близько 19,1 млн га. Експорт з України при цьому може досягти 31,5 млн тонн при суттєвому збільшенні пропускної спроможності переходів на кордонах України.