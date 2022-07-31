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Категорія
Агро
Дата публікації

Туреччина чекає на перші кораблі із зерном з України 3 серпня

Туреччина чекає на перші кораблі із зерном з України 3 серпня

Туреччина чекає на прибуття перших 16 кораблів із зерном з України 3 серпня. Про це пише видання CNN Turk.

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"Першою зупинкою буде Стамбул. Кораблі будуть відстежуватися БПЛА та супутниками з моменту їх відправлення. Очікується, що перше судно, що прибуло з українських портів, увійде до територіальних вод Туреччини 3 серпня", - пише видання.

Повідомляється, що до складу першого каравану, який вивозитиме зерно з України, увійдуть 16 суден.

Кораблі будуть відстежуватися безпілотниками та супутниками.

Нагадаємо, 29 липня Міністерство інфраструктури заявило, що до відправки зерна до Туреччини готово 10 суден.

У зв'язку   з підписанням угоди   про розблокування українських портів для експорту зерна 27 липня   відновили роботу порти   "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Того ж дня у Стамбулі приступив до роботи   координаційний центр   щодо експорту українського зерна.

Завдання СКЦ – забезпечити транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух судів відстежуватиметься, а весь процес координуватиметься ООН та іншими сторонами домовленостей.

Автор:
Степан Крьока