Турция ожидает первые корабли с зерном из Украины 3 августа

Турция ожидает прибытие первых 16 кораблей с зерном из Украины 3 августа. Об этом пишет издание CNN Turk.

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"Первой остановкой будет Стамбул. Корабли будут отслеживаться БПЛА и спутниками с момента их отправления.Ожидается, что первое судно, прибывшее из украинских портов, войдет в территориальные воды Турции 3 августа", - пишет издание.

Сообщается, что в состав первого каравана, который будет вывозить зерно из Украины войдут 16 судов.

Корабли будут отслеживатся беспилотниками и спутниками.

Напомним, 29 июля Министерство инфраструктуры заявило, что к отправке зерна в Турцию готово 10 судов.

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна 27 июля возобновили работу порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В тот же день в Стамбуле приступил к работе координационный центр по экспорту украинского зерна.

Задача СКЦ – обеспечить транспортировку и распределение экспортируемого из Украины зерна. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс будет координироваться ООН и другими сторонами договоренностей.