В Черном море возобновили работу украинские порты

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна работа в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновлена.

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Об этом сообщают Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины.

"В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Южный. Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предшествует этому хлопотная работа специалистов-гидрографов. Для достижения конечной цели в тесном тандеме работают специалисты Центра навигации, гидрографии и гидрометеорологии ВМС ВС Украины и филиала государственного учреждения "Одесский район Госгидрографии".

"Сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесщины. Прежде всего - это работы, которые определяют безопасные пути движения судов, которые будут перевозить украинское зерно", - рассказывает начальник филиала государственного учреждения "Одесский район Госгидрографии". Игорь Тимчук.

Военные и гражданские специалисты тщательно производят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства. Также продолжаются гидрографические промерные работы – определение глубины, подходных каналов и рекомендованных путей.

"Независимо от действий, предпринимаемых агрессором, наши военные продолжают выполнять свою работу по всем направлениям, в частности, чтобы возобновить функционирование судоходства во избежание мирового продовольственного кризиса", - отмечают в ведомстве.

Отметим, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украина планирует вывозить не менее 3 млн тонн ежемесячно.