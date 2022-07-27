У Чорному морі відновлено роботу українських портів

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна роботу у портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" відновлено.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України.

"У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний. Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, передує цьому клопітка робота й спеціалістів-гідрографів. Аби досягти кінцевої мети, в тісному тандемі працюють фахівці Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗС України та філії державної установи "Одеський район Держгідрографії".

"Сьогодні ми проводимо сумісну роботу щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все − це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно", − розповідає начальник філії державної установи "Одеський район Держгідрографії" Ігор Тимчук.

Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи — визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів.

"Незалежно від дій, які чинить агресор, наші військові продовжують виконувати свою роботу на всіх напрямках, зокрема, аби відновити функціонування судноплавства, щоб уникнути світової продовольчої кризи", - зазначають у відомстві.

Зазначимо, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Укрїна планує вивозити щонайменше 3 млн тонн зерна щомісяця.