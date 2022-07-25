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Україна зупинить експорт зерна із портів у разі загрози у Чорному морі, — Мінінфраструктури
Якщо Росія буде проводити маніпуляції в Чорному морі, які за оцінкою компетентних органів будуть становити небезпеку, то ініціатива з розблокування портів для експорту зерна буде призупинена. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ході брифінгу 25 липня.
При цьому він не уточнив, за яких саме обставин Україна зупинить експорт зерна, враховуючи, що РФ вже атакувала порти після підписання угоди в Стамбулі. При цьому ракетний удар по одному з портів не став причиною для зупинки процесу вивезення зерна.
Коментуючи цей інцидент, Кубараков сказав, що для України головне — контролювати навігацію у Чорному морі при експорті зернових культур.
"Для нас це (експорт зерна – Delo.ua.) також важливо, як і для всього цивілізованого світу. Ми з вами прекрасно розуміємо, якщо щось буде відбуватися у Чорному морі, то, звичайно, ця ініціатива буде зупинена", — сказав очільник Мінінфраструктури.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він підкреслив, що Україна укладала угоду не з РФ, а з ООН і Туреччиною, й останні висловили свою позицію з приводу дій країни-агресора. Кубраков зазначив, що цей документ не означає завершення війни, тому, очікувано, що Росія продовжить атакувати міста України.
"Наші порти, як атакували, так і будуть атакувати. Мова йде виключно про навігацію у Чорному морі. Для нас принципово було, щоб в наших портах, територіальних водах ми повністю все контролювали. Наші сили, Військово-морські сили, щоб вони були виключно силами України. Щоб там не було ніяких представників ООН чи інших країн. Їх не було та не буде. У тому числі завдячуючи поверненню контролю над островом Зміїний", — резюмував він.
Нагадаємо, в одеському порту, який 23 липня зазнав ракетних ударів з боку Російської Федерації, знаходилося зерно, яке призначалося на експорт.
Цей обстріл стався після підписання представниками України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі за підтримки ООН двох ідентичних угод щодо відновлення експорту зерна з українських портів.
У зв'язку з цим МЗС України закликало ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань у рамках безпечного функціонування зернового коридору.