Ракетний удар по порту Одеси - плювок Путіна в обличчя генсеку ООН та Ердогану - МЗС України

Міністерство закордонних справ України закликало ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору у зв'язку з ворожим ракетним ударом 23 липня по порту в Одесі.

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Про це йдеться у повідомленні речника МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі", - написав Ніколенко.

За його словами, російська ракета - це плювок президента країни-агресора Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна.

"Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного. Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору", - наголосив речник МЗС.

Зокрема, Олег Ніколенко додав, що у разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи.

Нагадаємо, у суботу, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. В одеський порт прилетіло дві ракети, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Ще дві ракети “Калібр” збила українська система ППО.

Звернемо увагу, що цей обстріл відбувся якраз опісля підписання представниками України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі за підтримки ООН двох ідентичних угод про відновлення експорту зерна з українських портів.