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Ракетный удар по порту Одессы - плевок Путина в лицо генсеку ООН и Эрдогану - МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины призвало ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора в связи с вражеским ракетным ударом 23 июля по порту в Одессе.
Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко в Facebook.
"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под вопрос договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", - написал Николенко.
По его словам, российская ракета - это плевок президента страны-агрессора Владимира Путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Украина подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей по возобновлению безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного. Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора", - подчеркнул спикер МИД. .
В частности, Олег Николенко добавил, что в случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса.
Напомним, в субботу, 23 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. В одесский порт прилетели две ракеты, в результате чего там вспыхнул пожар. Еще две ракеты "Калибр" сбила украинская система ПВО.
Обратим внимание, что этот обстрел произошел после подписания представителями Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле при поддержке ООН двух идентичных соглашений о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.