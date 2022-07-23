Ракетный удар по Кировоградской области: ранены 9 военнослужащих, один погиб

В результате ракетных ударов российской армией по Кировоградской области ранения получили 9 военнослужащих, один погиб.

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Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в эфире телемарафона.

Отмечается, что сейчас ведутся спасательные работы и оказывается необходимая помощь пострадавшим.

"Среди них военнослужащие – 9 раненых и один погибший. Два охранника трансформаторной подстанции, предварительно, погибли", - рассказал Райкович.

Он также прокомментировал ситуацию с обесточиванием одного из районов в Кропивницком.

"Сработала тяговая подстанция и один из районов города обесточен. Будет проведена проверка и профилактика, и возобновится электроснабжение. Коммунальные структуры города будут работать в обычном режиме", - добавил он.

Напомним, утро в Кировоградской области в субботу, 23 июля, началось с вражеских прилетов. Россияне запустили 8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3 в инфраструктурные объекты за пределами областного центра.