Российские оккупанты выпустили 13 ракет по Кировоградской области: есть погибшие и раненые

Утро в Кировоградской области в субботу, 23 июля, началось с вражеских прилетов. Россияне запустили 8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3 в инфраструктурные объекты за пределами областного центра.

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Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Отмечается, что вражеские удары были нанесены по военному аэродрому "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".

"Есть погибшие и раненые. На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения", – проинформировал Райкович.

По его словам, без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают.

Напомним, армия РФ утром, 23 июля, нанесла удар из реактивных систем залпового огня по Основянскому району Харькова. Поврежден жилой дом и офисные помещения, один человек пострадал. Досталось также четырем областным районам.