Россияне из РСЗО обстреляли Харьков и четыре областных района: есть пострадавшие, один человек погиб

Армия Российской Федерации утром, 23 июля, нанесла удар из реактивных систем залпового огня по Основянскому району Харькова. Поврежден жилой дом и офисные помещения, один человек пострадал.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительной информации, пострадал один человек, состояние – легкое.

"Оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Повреждены жилой дом, офисные помещения. На месте работают все профильные службы и оценивают нанесенные оккупантами разрушения", - говорится в сообщении.

В частности, по области в течение суток россияне наносили удары по Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому и Изюмскому районам.

"Активные обстрелы снова были на Чугуевщине. В Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три единицы боеприпасов. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 га пшеницы. Фермеры и местные тушили огонь собственноручно", - рассказал Синегубов.

В Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, в течение суток возникало несколько пожаров. В Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, 4 человека ранены.

Олег Синегубов подчеркнул, что утром в Харьковской области пострадала исключительно гражданская инфраструктура – жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение – Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова.

Также глава ОВА призвал жителей Харьковской области быть крайне осторожными, потому что РСЗО или другое оружие россиян может попасть в любую точку Харькова и области.

Напомним, по оценкам Института изучения войны, российская армия вряд ли сможет занять значительные позиции в ближайшие недели. Оккупанты потратили по состоянию на 21 июля до 55-60% довоенного запаса высокоточных ракет.