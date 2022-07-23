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Ночь затяжных тревог и обстрелов: россияне ночью нанесли удар по двум районам Днепропетровской области
Российские военные ночью, 23 июля, обстреляли два района Днепропетровской области. В результате российской агрессии повреждены электросети и газовод.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Отмечается, что ночью подверглись обстрелам Никопольский и Криворожский районы.
"Ночь затяжных тревог и обстрелов. Красногригорьевскую общину накрыли из "Градов". Выпустили до 20 снарядов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", - проинформировал Резниченко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Досталось и селу Анновка Широковской общины. Там вражеским обстрелом повредило электросети и газовод. По предварительной информации, люди не пострадали.
В частности, в Зеленодольской общине враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц остались без света, однако людей не задело.
Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович 22 июля сообщил, что в районе села Высокополье Херсонской области около тысячи российских военных попали в тактическое окружение ВСУ.