Ночь затяжных тревог и обстрелов: россияне ночью нанесли удар по двум районам Днепропетровской области

Российские военные ночью, 23 июля, обстреляли два района Днепропетровской области. В результате российской агрессии повреждены электросети и газовод.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Отмечается, что ночью подверглись обстрелам Никопольский и Криворожский районы.

"Ночь затяжных тревог и обстрелов. Красногригорьевскую общину накрыли из "Градов". Выпустили до 20 снарядов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", - проинформировал Резниченко.

Досталось и селу Анновка Широковской общины. Там вражеским обстрелом повредило электросети и газовод. По предварительной информации, люди не пострадали.

В частности, в Зеленодольской общине враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц остались без света, однако людей не задело.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович 22 июля сообщил, что в районе села Высокополье Херсонской области около тысячи российских военных попали в тактическое окружение ВСУ.