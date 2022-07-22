Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска 22 июля в очередной раз обстреляли жилые кварталы Славянска. По предварительной информации, обстрел города оккупанты произвели кассетными боеприпасами, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По состоянию на 22:00 известно, что, по меньшей мере, три человека получили ранения в результате российской агрессии. Кроме того, оккупанты повредили шесть пятиэтажек и несколько частных домов.

"Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и поселки, убивая мирных людей. За все придется ответить!", - подчеркнул Кириленко.

В прошлый раз российские оккупанты обстреляли Славянскую громаду в Донецкой области кассетными снарядами 21 июля, тогда двое мирных жителей получили ранения.

В результате обстрела Славянска 19 июля разрушен частный дом, тогда под завалами погибли двое мужчин.