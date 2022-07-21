Армия РФ обстреляла Славянскую общину кассетными снарядами

Российские оккупанты сегодня, 21 июля, обстреляли Славянскую общину в Донецкой области кассетными снарядами, ранены двое мирных жителей.

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Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Славянска Вадим Лях.

"Славянская община снова подверглась обстрелу. По-прежнему враг использовал реактивные системы залпового огня с кассетными боеприпасами", - сказал Лях.

По его словам, ранения получили двое жителей поселка Билбасовка.

Отметим, что российские военные 19 июля также обстреляли Славянск. В результате вражеских обстрелов повреждены частные дома.