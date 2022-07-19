Обстрел Славянска: под завалами дома погибли двое мужчин (ФОТО)

В результате обстрела Славянска 19 июля был разрушен частный дом, под завалами которого погибли двое мужчин. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, их анкетные данные устанавливаются.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Аварийно-спасательные работы по разбору завалов частного дома завершены, тела погибших изъяты из-под завалов. От ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава, 2 единицы техники и 1 экскаватор.

Кроме того, сообщается о пожаре легкового автомобиля, который также произошел в результате обстрела во вторник. От ГСЧС к его ликвидации привлекалось 7 человек личного состава и 1 единица техники. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Отметим также, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на вечер 19 июля, российские оккупанты обстреливают районы соседних со Славянском города Краматорск, поселков Райгородок и Донецке, сел Стародубовка и Новониколаевка.

В частности, в Краматорске, по данным областной военной администрации, повреждены десять многоэтажек в центральной части города. По выводам взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37. Есть один погибший и шесть раненых.