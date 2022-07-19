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Обстрел Славянска: под завалами дома погибли двое мужчин (ФОТО)
В результате обстрела Славянска 19 июля был разрушен частный дом, под завалами которого погибли двое мужчин. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, их анкетные данные устанавливаются.
Аварийно-спасательные работы по разбору завалов частного дома завершены, тела погибших изъяты из-под завалов. От ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава, 2 единицы техники и 1 экскаватор.
Кроме того, сообщается о пожаре легкового автомобиля, который также произошел в результате обстрела во вторник. От ГСЧС к его ликвидации привлекалось 7 человек личного состава и 1 единица техники. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Отметим также, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на вечер 19 июля, российские оккупанты обстреливают районы соседних со Славянском города Краматорск, поселков Райгородок и Донецке, сел Стародубовка и Новониколаевка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, в Краматорске, по данным областной военной администрации, повреждены десять многоэтажек в центральной части города. По выводам взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37. Есть один погибший и шесть раненых.