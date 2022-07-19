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Оккупанты обстреляли Краматорск

Оккупанты обстреляли Краматорск

Российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области. По предварительным данным по городу били авиационными ракетами. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации – авиационными ракетами. Пока известно о, по меньшей мере, одном погибшем гражданском", — написал Кириленко.

По его словам, в жилых этажах, оказавшихся в эпицентре удара, поднялись пожары. Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям.

Напомним, российские военные утром, 19 июля, обстреляли четыре района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов пять мирных жителей получили ранения, один человек погиб. Также повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Автор:
Степан Крьока