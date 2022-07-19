Россияне ночью обстреляли несколько районов Харьковской области: есть погибший и раненые

Российские военные утром, 19 июля, обстреляли четыре района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов пять мирных жителей получили ранения, один человек погиб. Также повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг обстрелял с. Мосьпаново, 2 человека получили ранения и госпитализированы в медицинские учреждения. 1 женщина ранена из-за утренних обстрелов Циркунов. В 03:00 россияне обстреляли с. Коробочкино, после 04:00 оккупанты нанесли ракетный удар по с. Клугино-Башкировка Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, произошли пожары", – проинформировал Синегубов.

В частности, на протяжении сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли два пожара на полях пшеницы.

В Харьковском районе в результате обстрелов произошел сильный пожар в медучреждении. Из-за постоянных массированных обстрелов пожарным пришлось дважды возвращаться с места пожара, потушить удалось только с третьей попытки.

В течение суток с ранениями госпитализировали 5 мирных жителей. В Харьковском районе – 2 человека, Чугуевский район – 3 человека. В то же время 75-летний мужчина из-за полученных травм в результате обстрела в Харьковском районе погиб.

По словам главы ОВА, на Харьковском направлении враг пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Уды, но эта попытка полностью провалилась – оккупанты отступили с потерями.

В районе Изюма враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы возле Большой Камышевахи, Чепиля, Дибровного и Новониколаевки. Оккупанты пытались пойти в наступление в направлении Гусаровки, но под плотным огнем наших защитников отступили.

Напомним, российская армия минувших суток, 18 июля, проводила штурмовые действия вблизи Спорного в Донецкой области, однако успеха не имела и отошла. Вооруженные силы Украины также отбили попытки штурмовых действий в направлениях Семигорья, Вершин, Покровского и территории Углегорской ТЭС.