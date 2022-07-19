ВСУ отбили штурм россиян в направлении Бахмута и Спорного - Генштаб

Российская армия за прошедшие сутки проводила штурмовые действия вблизи Спорного в Донецкой области, однако успеха не имела и отошла. Вооруженные силы Украины также отбили попытки штурмовых действий в направлениях Семигорья, Вершин, Покровского и территории Углегорской ТЭС.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях идет ротация подразделений белорусской армии, привлеченных к прикрытию участка белорусско-украинской границы. На границе ведется воздушная разведка БПЛА. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси.

На Северском направлении подразделения армии РФ усиленно охраняют участки украинско-российской границы. Враг обстрелял Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавко, Белополье, Искрисковщину Сумской области. Подразделения противника производят воздушную разведку.

На Харьковском направлении россияне пытаются удержать занятые рубежи, в частности, совершили обстрелы недалеко от Русских и Черкасских Тишек, Питомника, Борщевой, Русской Лозовой, Чугуева. Вражеская разведка в районе Уды полностью провалилась - оккупанты понесли потери и отошли.

Также оккупанты готовятся к наступлению в направлении Славянска. Совершили артобстрел возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного и Новониколаевки. После авиаудара неподалеку от Гусаровки, оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. Но ВСУ встретили врага плотным огнем и отбросили захватчиков обратно.

На Краматорском направлении противник обстрелял Белогоровку, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменное, Спорное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар вблизи Верхнекаменского. Также россияне вели штурмовые действия вблизи Спорного, успеха не имели и отошли. Пытаются вести наступление в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

В частности, оккупанты обстреляли Бахмут, Новолуганское, Покровское, Углегорская ТЭС, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Авиаудары зафиксированы вблизи Углегорской ТЭС, Майорска, Торецкая, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского.

Все попытки штурмовых действий по направлениям населенных пунктов Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили. Кроме этого, враг нанес авиаудар вблизи Каменки.

На Южнобужском направлении противник ведет обстрелы и воздушную разведку БПЛА, продолжая обустраивать дополнительные рубежи обороны.

"В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины", - отметили в Генштабе.

Напомним, российские военные 19 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. Из-за обстрела 6 человек ранены. Обстрел разрушил 3 частных дома и здания во дворах, вспыхнул пожар. Повреждение получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа и дом культуры.