ВСУ уничтожили в Харьковской области вражескую ДРГ морской пехоты

Разведывательная группа Главного управления разведки (ГУР) "Кедр" провела спецоперацию в селе Дементиевка Харьковской области и обнаружила большое подразделение российских захватчиков, размещавшееся в разрушенных зданиях.

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В результате огневого поражения группа уничтожила 36 оккупантов. Многие захватчики получили ранения разной степени тяжести, сообщает ГУР.

Позже "Кедр" вместе с подразделениями местного ТРО и Нацгвардии провел ряд боевых столкновений и заставил врага отойти с позиций, несмотря на значительное преимущество противника. В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ.

Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года, Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ.

"Три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии. Непосредственно на поле боя ему была оказана первичная медицинская помощь, сейчас он находится в одном из украинских медицинских учреждений", – говорят в ГУР.

Напомним, недавно у ГУР перехватили разговор супруги российского оккупанта, которая просит этого найти любые возможности, чтобы вернуться с войны домой. Советует обратиться к матери, у которой связки в больницах, с целью получить справку о непригодности к службе.