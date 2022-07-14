Російські офіцери вбивають власних солдатів на війні в Україні - розвідка  

У Головному управлінні розвідки МО перехопили розмову дружини російського окупанта, яка просить того знайти будь-які можливості, щоб повернутися з війни додому. Радить звернутися до матері, у якої зв’язки в лікарнях, з метою отримати довідку про непридатність до служби.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Жінка також розповіла історію про свою знайому, у якої сина вбили в Україні.

"Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований… Пройшов місяць, і прийшов його друг з армії, у нього контракт закінчився. Він також там був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий. Каже, у мене контракт закінчився, я піду головним свідком. Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били-били і потім убили, застрілили. Я кажу, пі… йо… (нехороші люди). Думають, війна все спише", - сказала вона.

Як повідомили у британській розвідці, нестача кадрів в армії країни-агресора РФ може змушувати російське керівництво вдаватися до нетрадиційного комплектування, яке включає вербування ув'язнених з російських в'язниць для ЧВК “Вагнер”.