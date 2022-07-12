Росія вербує ув'язнених для війни з Україною, - розвідка Британії

Нестача кадрів в армії країни-агресора РФ може змушувати російське керівництво вдаватися до нетрадиційного комплектування, яке включає вербування ув'язнених з російських в'язниць для ЧВК “Вагнер”.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Відомство повідомляє, що російські війська продовжують поступово розширювати територіальні надбання на Донеччині. Зокрема РФ стверджує, що взяла під свій контроль населений пункт Григорівку.

Російські сили також продовжують наступ уздовж основного маршруту постачання Е-40 у напрямку міст Слов'янськ та Краматорськ.

За прогнозами розвідки Британії, російські сили, ймовірно, продовжать атакувати позиції ЗСУ, продовжуючи наступальні дії.

Також розвідка передбачає, що нестача кадрів у російській армії може змушувати Міноборони країни-агресора РФ вдаватися до нетрадиційного комплектування, яке включає вербування ув'язнених з російських в'язниць для ЧВК "Вагнер".

"Якщо це правда, цей крок, ймовірно, вказує на труднощі із відшкодуванням значної кількості російських втрат", - вважають у розвідці Британії.

Зазначимо, що раніше британська розвідка повідомляла, що найбільш руйнівною проблемою для російських військ є відсутність ротації.

Нагадаємо, у Херсонській області також фіксуються нерідкі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії.