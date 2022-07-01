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Оккупанты пытаются сбежать с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку, - разведка
В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"В оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18-20 лет. Одеты в военную форму русского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят еду и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем прячутся", - говорится в сообщении.
В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным", - подчеркнули в ГУР.
Отметим, Вооруженные силы Украины в результате успешного контрнаступления в Херсонской области освободили поселок Потемкино. Об этом 30 июня сообщили военные 60-й отдельной пехотной бригады.